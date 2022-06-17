Финляндия не стала продолжать закачку газа из российских трубопроводов, отказываясь оплачивать его в рублях. Однако трубный газ - лишь часть финского импорта, страна приобретает у РФ сжиженный природный газ.

Об этом сообщает российская компания "Новатэк".

По ее данным. Финляндия не стала перестраивать производственные и логистические цепочки, чтобы отказаться от российских энергоресурсов. Вместо этого она, как и прежде, закупает у России СПГ.

"Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает сжиженный природный газ с завода "Криогаз-Высоцк", его загрузка не спадает", - отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Россия ранее потребовала импортеров газа перейти на новую схему оплаты топлива. Покупателям российского газа предложили следующий алгоритм: они будут перечислять валюту (доллары или евро) на специальные расчетные счета в "Газпромбанке", а тот возьмет на себя конвертацию валюты в рубли на Мосбирже.

На эти условия согласились многие страны. Однако есть и такие, кто отказался платить по ней за газ, а именно Финляндия, Болгария и Польша.