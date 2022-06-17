Трубопровод "Северный поток - 2" находится под давлением и газ по нему можно начать подавать в Европу хоть сейчас.

Об этом 16 июня заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Вместе с тем он подчеркнул, что трубопровод еще не запущен в работу, так как не сертифицирован.

По словам Миллера, мощности одной нитки газопровода в настоящий момент переориентированы на снабжение Северо-Запада России.

Председатель правления "Газпрома" также прокомментировал рост цен на газ. "Огромное спасибо" за это нужно сказать зарубежным регуляторам, в частности европейским, сказал он.

"Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но всё это началось не вчера, не сегодня", – подчеркнул Миллер. По его мнению, санкции и контрсанкции оказали влияние на мировой рынок энергоресурсов.

Осенью сообщалось, что газопровод "Северный поток - 2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством.

А после признания Россией независимости "ЛДНР" власти Германии заявили, что не имеют возможности продолжать сертификацию газопровода "Северный поток - 2".