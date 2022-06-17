Бывшая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что к концу своего срока потеряла влияние на президента РФ Владимира Путина.

Об этом политик заявила в интервью редакционному объединению RND.



По словам Меркель, ее влияние на Путина сократилось незадолго до того, как она покинула свой пост.



"Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена заявить, что разные попытки в прошлом году не возымели никакого действия", - сказала Меркель.

При этом она добавила, что Путин больше не был готов к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.

Говоря о возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что этот вопрос сейчас не поднимается, но такой вариант она не исключила.

Также бывшая глава правительства Германии допустила, что Путин ждал ее ухода с поста канцлера, чтобы начать "специальную военную операцию" в Украине.

Ранее "Страна" писала, что Меркель не винит себя за войну России против Украины и не поехала с экс-президентом Франции Николя Саркози в Бучу по приглашению Владимира Зеленского, поскольку отходит от политики.

Также Меркель отказалась извиняться за политику, которую она вела в отношении Украины - в частности, за поддержку Минского процесса.