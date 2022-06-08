Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась извиняться за политику, которую она вела в отношении Украины - в частности, за поддержку Минского процесса.

Об этом она сказала в первом большом интервью после отставки, пишет Reuters.

"Дипломатия не является неправильной только потому, что она не сработала... Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась. Я не вижу необходимости говорить "это было неправильно", поэтому мне не за что извиняться", - сказала экс-канцлер.

Напомним, ранее Меркель заявляла, что отказ Украине в предоставлении плана действий по членству в НАТО был правильной идеей.

Позже экс-канцлер пояснила свою точку зрения. Меркель сказала, что "Украина была тогда другой страной, была сильно разделенной в области внутренней политики". Кроме того, она предположила, что тогда ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия, и "это не пошло бы на пользу".

Экс-канцлер также поддержала международные усилия по прекращению агрессии РФ против Украины, но в приглашение приехать в Бучу проигнорировала.

Вместе с тем, сообщалось, что Ангела Меркель назвала войну РФ против Украины "варварской" и призвала срочно ее прекратить.