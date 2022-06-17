Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии главы Кремля Владимира Путина ответил на вопрос, как он относится к войне в Украине.

По словам Токаева, отношение очень разное. Он видит корень проблемы в том, что есть противоречия в Уставе ООН, где, с одной стороны, прописан принцип уважения территориальной целостности, а с другой - право наций на самоопределение.

Однако судя по ответу Токаева, нерушимость границ для него все-таки стоит на первом месте.

"Поэтому мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию. И, судя по всему, такой же принцип будет применён и в отношении квазигосударственных образований в Луганске и Донецке", - сказал Токаев.

Кроме того, президент Казахстана сказал, что не имеет ничего против вступления Украины в Европейский союз.

Ранее "Страна" рассказывала, как на форуме Путин изложил свое видение причин современных проблем человечества. Как он заявил, страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями, людьми второго сорта, а самих себя исключительными.

Также мы приводили анонс Кремля о том, что Путин провозгласит "новый мировой порядок" в своей речи на международном экономическом форуме.