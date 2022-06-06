В Казахстане прошел референдум по правкам в Конституцию. По его итогам Нурсултан Назарбаев лишен статуса "елбасы" ("отец нации"), а страна будет преобразована из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом.

Об этом со ссылкой на ЦИК Казахстана пишет DW.

Сообщается, что поправки в Конституцию поддержали 77,18% избирателей, против выступили 18,66%. Активность составила 68,06%.

В обновленной Конституции Казахстана закрепляется равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений и запрещается близким родственникам главы государства занимать руководящие посты в государственном секторе.

О реформировании Конституции президент Казахстана Токаев заговорил после масштабных протестов в январе.

Также в конце января парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности страны.

Кроме того, тогда же Токаев стал главой правящей партии Казахстана вместо Назарбаева, а дочь экс-президента вышла из ее политсовета.

"Страна" подробно писала о том, как курс, который хвалил МВФ, спровоцировал протесты в Казахстане.