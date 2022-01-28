Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который недавно утвердил новый состав правительства, стал председателем правящей партии "Нур Отан". На этом посту Токаев сменил Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"Решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии "Нур Отан", - сказано в сообщении.

Кроме того, старшая дочь Назарбаева Дарига Назарбаева исключена из нового состава политического совета "Нур Отан". В списках нового состава политсовета партии нет и бывшего премьера Аскара Мамина. Стоит отметить, что Мамин ушел в отставку в начале января на фоне протестов в стране.

Токаев призывает подойти к оценке своего предшественника Назарбаева так же как китайцы подходят к оценке роли Мао Цзэдуна (известная формула 30 на 70: 70% было положительного, а 30% негативного).

"Народы и правящие круги и Сингапура, и США, и Китая сумели отделить зерна от плевел, поставив достоинства своих руководителей выше недостатков. Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам Первого Президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны", - сказал он на съезде правящей партии "Нур Отан".

Кроме того, старшая дочь Назарбаева Дарига Назарбаева вышла из состава политического совета "Нур Отан".

При этом Токаев раскритиковал работу партии, заявив, что в момент критических событий она не проявила должной активности, а ее функционеры не пользуются авторитетом среди населения.

Также Токаев не исключил, что в будущем покинет пост главы партии, так как, по его мнению, президент должен быть дистанцирован от всех политических сил.

Напомним, 2022 год в Казахстане начался с массовых протестов, на фоне которых 5 января Токаев отправил в отставку правительство и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра.

Также сообщалось, что 11 января Токаев утвердил новый состав правительства, но главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои посты.

Чем закончились протесты в Казахстане подробно анализировала "Страна".