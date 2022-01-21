Жители Казахстана атаковали Google запросами о Гегеле и Бабеле после того, как президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении посетовал, что есть люди, которые сосредоточили в своих руках бизнес, но при этом путают Гегеля с Бабелем.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на инфографику запросов Google в пятницу, 21 января.

"Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках", - сказал президент Казахстана.

После его заявления запросы о том, кто же такие Гегель и Бабель обогнали по популярности даже запросы по коронавирусу.

Справка.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 - 1831) - философ-идеалист, один из столпов классической немецкой философии. Опираясь на труды Канта и Фихте, он создал свое учение об Абсолютной идее, стремящейся к самопознанию. В отличие от Канта, мыслитель находил в противоречиях не источник заблуждений, а критерий истины.

Исаак Эммануилович Бабель (первоначальная фамилия Бобель; 30 июня (12 июля) 1894, Одесса - 27 января 1940, Москва) - советский писатель, переводчик, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент.

В Казахстане массово заинтересовались Гегелем и Бабелем. Источник: инфографика Google

Ранее "Страна" сообщала, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сыграл важную роль в том, что после распада СССР Украина и другие постсоветские страны отказались от ядерного оружия и согласились с тем, что оно должно быть передано России.

Также мы писали, что Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана. Главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои посты.