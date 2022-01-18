Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в Казахстане записал видео.

"Я пенсионер и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - заявил Нурсултан Назарбаев в видеообращении, опубликованном на его официальном сайте.

Назарбаев также заявил, что конфликтов во власти нет, а президент страны Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

Январские протесты он назвал попыткой разрушить целостность страны.

"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства... Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", - заявил он.

Напомним, 11 января прозвучало важное заявление Токаева. Президент впервые открыто раскритиковал политику своего предшественника Нурсултана Назарбаева. В частности, он сказал, что благодаря Назарбаеву в Казахстане появились очень богатые люди, и их обяжут платить взносы.

"Страна" подробно писала о том, чем закончился майдан в Казахстане, который знаменовал в том числе конец эпохи первого президента Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, мы сообщали, что зятья Назарбаева покинули руководящие посты в национальных компаниях.

Также племянник Назарбаева был снят с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана.