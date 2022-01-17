Племянник экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш снят с поста первого замглавы комитета нацбезопасности Казахстана, согласно распоряжению президента республики Касыма-Жомарта Токаева.

Об этом сообщают казахские СМИ.

Абиш Самат Сатыбалдыулы занимал должность первого заместителя председателя КНБ РК с декабря 2015 года. Он является генерал-лейтенантом нацбезопасности.

Ранее сложили полномочия сразу три зятя Назарбаева. Речь идет о супруге младшей дочери Алии - Димаше Досанове, который покинул пост гендиректора госкомпании "КазТрансОйл".

Димаш Досанов. Фото: Tengrinews.kz

Муж средней дочери Динары, Тимур Кулибаев, заявил о сложении полномочий главы президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Тимур Кулибаев. Фото: NUR.KZ

Второй муж старшей дочери Дариги, Кайрат Шарипбаев, досрочно оставил пост председателя правления национальной компании "QazaqGaz" (бывший "КазТрансГаз").

Кайрат Шарипбаев. Фото: Tengrinews.kz

Напомним, на фоне протестов в Казахстане дочь Назарбаева пропустила заседания нижней палаты парламента.

Также мы писали о том, что на прошлой неделе прошёл слух об аресте племянника Назарбаева, однако позже его опровергли.

Кроме того, мы сообщали, что Токаев заявил, что благодаря Назарбаеву в Казахстане появились очень богатые люди, их обяжут платить взносы.