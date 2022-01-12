Экс-президент Казахстана Назарбаев находится в столице - Нур-Султане. Об этом заявил посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, передает РИА Новости.



"Назарбаев находится в столице Казахстана... Он постоянно следит за ситуацией", - заявил дипломат.

По его данным, экс-президент провел несколько телефонных разговоров с главами дружественных стран. Также стало известно, что Назарбаев находится в постоянном контакте с действующим главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Напомним, 7 января прошли слухи, что Назарбаев с дочерьми и их семьями покинули Казахстан. Также появился слух, что его уже нет в живых.

Вскоре после этого появилась информация, что Назарбаев поговорил по телефону с Лукашенко. А затем последовало опровержение, что он уехал из страны.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нур-Султане ввели чрезвычайное положение с 5 по 19 января. Во время действия режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города, запрещены собрания, у физических лиц будет изъято оружие.

Кроме того, мы писали, что в Казахстане, в пригороде Алматы, вдоль трассы на Бишкек, ведутся боевые действия. По данным СМИ, в окрестностях поселка Райымбек, который расположен в пригороде крупнейшего города республики, несколько часов продолжался бой.