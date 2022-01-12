Депутат нижней палаты казахстанского парламента Дарига Назарбаева (дочь первого президента - Елбасы) не приходила на заседания во вторник, 11 января, и, в среду, 12 января.

Об этом сообщает информационно-аналитический казахский портал Orda.kz в своем Telegram-канале.

Помощник Дариги Назарбаевой Жанна Ермекова сообщила, что у Назарбаевой "среднее течение ковида", она сейчас находится "дома в Алматы".

Напомним, в мае 2019 года после того, как Нурсултан Назарбаев подал в отставку, а его место занял председатель Сената, верхней палаты парламента, Касым-Жомарт Токаев, старшая дочь Назарбаева Дарига была избрана вместо него новым спикером Сената.

В Казахстане в начале января 2022 года обострилась ситуация. Там прошли массовые акции протеста, которые начались из-за резкого подорожания газа для автомобилей. Они переросли в массовые антиправительственные выступления. Митингующие требовали ухода из политики Назарбаева.

Мы сообщали, что 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что Нурсултан Назарбаев официально уходит с поста главы Совета безопасности казахского государства. Этот пост занял сам Токаев.

Также сообщалось, что Токаев заявил, что благодаря Назарбаеву в Казахстане появились очень богатые люди, их обяжут платить взносы.