Два зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который 5 января официально ушел с поста главы Совета безопасности казахского государства, покинули руководящие посты крупных компаний.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В государственном фонде Самрук-Казына" заявили, что председатель правления "КазТрансОйл" Димаш Досанов, который является мужем младшей дочери Назарбаева Алии, покинул пост по собственному желанию.

Димаш Досанов

Кроме того, еще один зять экс-президента Казахстана, Кайрат Шарипбаев (муж дочери Назарбаева Дариги), больше не возглавляет правление "QazaqGaz" (бывший "КазТрансГаз"). Причины его ухода пока что не сообщаются.

Кайрат Шарипбаев

Напомним, что в Казахстане в начале января 2022 года прошли массовые акции протеста, которые начались после подорожания газа для автомобилей. Они переросли в массовые антиправительственные выступления.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о роспуске правительства и о смещении Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот возглавлял почти 30 лет. Этот пост занял сам Токаев.

Между тем СМИ писали, что Нурсултан Назарбаев с дочерьми и их семьями покинул страну. Однако посол республики в Азербайджане заявил, что первый президент находится в столице Нур-Султане и следит за ситуацией.