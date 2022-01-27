В четверг, 27 января, депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.

Об этом сообщает "РИА Новости".

О том, что мажилис (нижняя палата) парламента ранее одобрил эти поправки на пленарном заседании, 19 января сообщил депутат Канат Нуров. Позже тексты законопроектов опубликовали на сайте сената. Теперь их должен утвердить президент Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в начале января в Казахстане прошли массовые протесты и погромы на фоне повышения цен на газ.

5 января Токаев отправил в отставку правительство, возложив на него ответственность за ситуацию с повышением цен на газ. Вместе с тем, президент Казахстана вступил в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев.

А позже Токаев открыто раскритиковал политику своего предшественника Нурсултана Назарбаева. В частности, он сказал, что благодаря ему в Казахстане появились очень богатые люди, и их обяжут платить взносы.