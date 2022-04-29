Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, который заверил, что его страна не будет помогать России обходить санкции.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

"Общался с Министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, чтобы подтвердить традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Украиной. Мы также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Он заверил, что Казахстан не предоставляет и не будет предоставлять механизмы обхода санкций", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля Казахстан заявил, что не станет путем обхода санкций для России, и будет использовать слово "война".

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.