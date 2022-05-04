В Казахстане отказались закрепить в Конституции статус первого президента страны (Елбасы) Нурсултан Назарбаева, чего ранее действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан в среду, 4 мая.

"По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции", - заявил госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.

"В общем, конец эпохи Назарбаева провозглашён официально", - комментирует cитуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, 2022 год в Казахстане начался с массовых протестов, на фоне которых 5 января Токаев отправил в отставку правительство и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра.

Также сообщалось, что 11 января Токаев утвердил новый состав правительства, но главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои посты. Также в этот день он впервые открыто раскритиковал политику своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

Чем закончились протесты в Казахстане ранее "Страна" подробно анализировала в отдельном материале.