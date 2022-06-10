Бывшая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не винит себя за войну России против Украины и не поехала с экс-президентом Франции Николя Саркози в Бучу по приглашению Владимира Зеленского, поскольку отходит от политики.

Об этом она заявила в интервью немецкому каналу ARD.

Вмето поездки в Бучу ветеран политики отправилась в Италию.

Меркель заявила, что понимала: поездку в Италию воспримут неоднозначно. Однако добавила, что ей важно было почувствовать, что она больше не канцлер.

"Эта поездка была очень важна для меня в процессе моего отхода от политики", – сказала она.

Ранее Меркель отказалась извиняться за политику, которую она вела в отношении Украины - в частности, за поддержку Минского процесса.

"Дипломатия не является неправильной только потому, что она не сработала... Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась", - сказала она.

Также экс-канцлер Германии считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Владимира Зеленского. При этом она поддержала международные усилия по прекращению агрессии РФ против Украины.