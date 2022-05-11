Проект "Северный поток-2" является "фактически мертвым" после масштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Об этом заявила официальный представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн.

По ее словам, Германию стабильно снабжают газом, на данный момент хранилища заполнены на 38,6 %.

"Поставки из Норвегии и Нидерландов мы скорректировали еще на прошлой неделе и можем их повысить. "Северный поток" действительно мертв", - сообщила представитель Минэкономики.

Напомним, президент Германии признал ошибки в политике Германии по "Северному потоку-2".

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.