Благодаря диверсификации Италия сможет пережить предстоящую зиму, несмотря на сокращение поставок газа из России.

Об этом в субботу, 18 июня, заявил глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци, выступая в Болонье на мероприятии, организованном газетой La Repubblica.

Он отметил, что Италии не хватает около 30 миллионов кубометров российского газа в день. В то же время предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос на 40 миллионов кубометров. При этом Дескальци подчеркнул, что увеличиваются поставки газа из Алжира.

"Мы начнем готовиться к зиме 2022-2023. Запасы уже на уровне 54%, надо еще форсировать приход газа из других стран, и наверняка будет режим повышенной готовности и какие-то ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация, которая позволит перезимовать. Это точно", - заверил он.

Дескальци добавил, что к октябрю необходимо заполнить хранилища на 70-80%.

По словам главы нефтегазовой группы, меры, которые предпринимает итальянское правительство, позволят пережить итальянцам грядущую зиму.

Отвечая на вопрос о возможном увеличении счетов за газ, Дескальци заявил, что это зависит от того, удастся ли властям сдержать цену на энергоресурс.

"У Европы и Италии есть силы, чтобы найти решения", - заявил он.

Ранее Reuters в своей статье написали, что полное прекращение поставок газа из России будет наихудшим сценарием для Европы этой зимой. По данным агентства, 40% потребностей Европейского Союза обеспечивала Россия.

Тем временем в Европе продолжают расти цены на газ после того, как Россия решила резко сократить поставки газа через "Северный поток". К 16 июня биржевые цены впервые с начала апреля превысили $1500 за тысячу кубов.