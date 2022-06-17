Франция перестала получать российский трубопроводный газ
Франция больше не получает российский трубопроводный газ. Об этом сообщает AFP cо ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz.
"Франция больше не получает российский трубопроводный газ. Газовые потоки между Францией и Германией через Обергайльбах были прекращены из-за сокращения поставок из России", - говорится в сообщении агентства.
Тем временем итальянская компания Eni сообщила, что "Газпром" сегодня, 17 июня предоставит ей только 50% от запрошенного объема газа.
Напомним, в Европе стремительно растут цены на газ после сокращения поставок из РФ, они уже выше $1500 за тыс. куб.
Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.