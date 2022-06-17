Франция больше не получает российский трубопроводный газ. Об этом сообщает AFP cо ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz.

"Франция больше не получает российский трубопроводный газ. Газовые потоки между Францией и Германией через Обергайльбах были прекращены из-за сокращения поставок из России", - говорится в сообщении агентства.

Тем временем итальянская компания Eni сообщила, что "Газпром" сегодня, 17 июня предоставит ей только 50% от запрошенного объема газа.

Напомним, в Европе стремительно растут цены на газ после сокращения поставок из РФ, они уже выше $1500 за тыс. куб.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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