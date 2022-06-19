Правительство Германии ищет дальнейшие пути экономии газа к зимнему периоду и заполнения подземных газохранилищ (ПХГ) и предполагает это сделать в том числе за счет более активного использования угольных электростанций.

Об этом сообщает в воскресенье, 19 июня, агентство DPA со ссылкой на доклад Минэкономики ФРГ.

"Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка. Нужно сделать все необходимое, чтобы летом и осенью максимально возможно заполнить хранилища", - заявил министр экономики Роберт Хабек.

В докладе Минэкономики говорится, что законопроект о более активном использовании угольных электростанций планируется принять 8 июля.

В то же время Германия намерена перестать использовать угольные электростанции к 2030 году и отказываться от этих планов не будет.

Напомним, в Евросоюзе разработали меры экстренной экономии газа на случай прекращения Россией поставок в этом году. План будет включать меры по нормированию поставок газа в промышленность, однако при этом щадить домохозяйства.

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