В Госдуме призвали отменить признание независимости Литвы
Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров (фракция "Единая Росссия") внес законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской республики".
Об этом пишут российские СМИ в среду, 8 июня.
В 1991 году Москва признала независимость Литовской республики, "учитывая конкретную историческую и политическую обстановку, предшествовавшую вхождению Литовской Республики в СССР", говорится в документе.
Напомним, сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом, а ее действия в Украине геноцидом.
Также сообщалось, что в Литве запретили российскую Z-символику и георгиевские ленты. Штрафы за использование - до 1,5 тыс.евро.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.