Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров (фракция "Единая Росссия") внес законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской республики".

Об этом пишут российские СМИ в среду, 8 июня.

В 1991 году Москва признала независимость Литовской республики, "учитывая конкретную историческую и политическую обстановку, предшествовавшую вхождению Литовской Республики в СССР", говорится в документе.

Напомним, сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом, а ее действия в Украине геноцидом.

Также сообщалось, что в Литве запретили российскую Z-символику и георгиевские ленты. Штрафы за использование - до 1,5 тыс.евро.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.