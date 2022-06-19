США обеспокоены действиями России в Сирии, поскольку "просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт". Москва атакует позиции, где американцы обучают местных боевиков.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В июне российские вооруженные силы провели серию операций против возглавляемой США коалиции в Сирии, в том числе одну на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны, рассказали американские военные чиновники.

Утверждается, что Россия нанесла авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией, где американские войска обучают местных боевиков.

Как пишет газета, Россия уведомила США, что удары были нанесены как ответ на нападение на позиции сирийских правительственных сил.

По данным издания, чиновники считают, что российские военные не целились по американским, но "преследовали миссию США".

Также утверждается, что в одном из районов США поднимали истребители, чтобы вынудить российские самолеты покинуть его.

Ранее США раскритиковали новую операцию Турции на севере Сирии.