США считают, что новая операция Турции на севере Сирии дестабилизирует обстановку в регионе и подрывает усилия Запада по борьбе с ИГИЛ.

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Посол Томас-Гринфилд заявила о том, что США выступают против возобновления военных операций на севере Сирии, что может привести к дополнительному перемещению населения, несет риск дальнейшей дестабилизации хрупкой ситуации на земле и подрывает усилия международной коалиции по борьбе с ИГИЛ", — говорится в сообщении.

Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон понимает "законные интересы Турции в сфере региональной безопасности", но призвала решать накопившееся проблемы, в том числе и с курдами, посредством диалога и дипломатии.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале новой фазы антитеррористической операции на севере Сирии.

На первом этапе "зачищать от террористов" турецкая армия будет сирийские города Талль-Рифат и Манбидж, затем уничтожать боевиков продолжат в других приграничных с Турцией регионах.

Ранее Эрдоган заявлял, что целью спецоперации является расширение 30-километровой зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы, созданной в октябре 2019 года.

А прошлой осенью президент Турции Эрдонан заявил, что "в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми".