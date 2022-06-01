Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал старт новой фазы антитеррористической операции на севере Сирии.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"Начинается новая фаза формирования "зоны безопасности" на тридцать километров вглубь от границы с Турцией", – сказал Эрдоган.

На первом этапе "зачищать от террористов" турецкая армия будет сирийские города Талль-Рифат и Манбидж, затем уничтожать боевиков продолжат в других приграничных с Турцией регионах.

Ранее Эрдоган заявлял, что целью спецоперации является расширение 30-километровой зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы, созданной в октябре 2019 года.

Кроме того, мы писали, что Турция в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море отменила и отложила ряд военных учений НАТО.

Помимо этого, в турецких изданиях активно обсуждают возможность нападения Греции на Турцию. Греческий портал пишет, что о том, что "публикуются комментарии и анализы, якобы доказывающие, что Греция планирует нападение". Как писала "Страна", прошлой осенью президент Турции Эрдонан заявил, что "в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми".