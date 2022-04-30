Президент Сирии Башар Асад заявил, что решил освободить обвиненных в террористической деятельности граждан. Об этом сообщает SANA.

"Башар Асад издал в субботу законодательный указ №7 на 2022 год, объявляющий всеобщую амнистию террористическим преступлениям, совершенным сирийцами до 30 апреля 2022 года, за исключением тех, которые повлекли смерть человека", - говорится в сообщении.

В тексте указа говорится, что граждане, совершившие террористические преступления до 30 апреля 2022 года, подлежат всеобщей амнистии. Это касается всех кроме приговоренных к смертной казни.

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