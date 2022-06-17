Большинство граждан США на президентских выборах готовы проголосовать за Дональда Трампа, а не за Джо Байдена.

Соответствующие данные приводит исследование сервиса Yahoo News/YouGov.

По информации ресурса, если бы выборы проходили непосредственно в день проведения опроса (с 10 по 13 июня), то лишь 42% проголосовали бы за действующего президента, в то время как в пользу Трампа высказались 44% респондентов.



Кроме того, 56% американцев не одобряют работу Джо Байдена, и только 39% его поддерживают.

Следующие выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Ранее мы писали, что экс-президент США 76-летний Дональд Трамп рассматривает возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году, не дожидаясь проведения промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на ноябрь 2022 года.

Также "Страна" сообщала, что и 79-летний действующий президент США Джо Байден не отказывается от участия в следующих президентских выборах и планирует выставить свою кандидатуру. Тогда ему исполнится уже 82, а к концу следующей президентской каденции - 86. На данный момент Байден считается самым возрастным президентом США.