Информацию о том, что президент США Джо Байден намерен баллотироваться на переизбрание и в 2024 году, подтвердили в Белом доме. Такое заявление прозвучало на фоне падения рейтинга одобрения главы государства и, вероятно, им желали намекнуть на обширные планы Байдена.

Об этом пишет The Guardian.

"Он готов. Это его намерение", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов о желании Байдена участвовать в следующих президентских выборах.

Отмечается, что в последние месяцы наблюдается снижение рейтинга поддержки 79-летнего Джо Байдена, и это заставило некоторых демократов предположить, что он, возможно, не будет добиваться еще одного четырехлетнего срока. Следующие выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

20 ноября президенту США исполнилось 79 лет, соответственно, в 2024 году ему будет 82, а к концу следующей президентской каденции - 86. На данный момент Байден считается самым возрастным президентом США.

Напомним, что в пятницу, 19 ноября, Джо Байден временно передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока он находился в больнице под анестезией во время плановой колоноскопии. Позже лечащий врач президента Кевин О'Коннор рассказал о физическом состоянии главы Белого дома. По словам медика, у Байдена усилился кашель, ухудшилась походка и у него лечат нескольких болезней, включая мерцательную аритмию. При этом он констатировал, что Байден стал чаще "прочищать горло". Врач заявил, что наблюдал у пациента этот симптом очень давно, но теперь он стал более частым.

Напомним, что ранее сообщалось, что в президентской гонке-2024 в США может принять участие и экс-глава Белого дома Дональд Трамп.