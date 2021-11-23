Президент США Джо Байден объявил о намерении оставить еще на один срок Джерома Пауэлла в качестве председателя совета управляющих Федеральной резервной системы. Его текущий срок заканчивается в феврале 2022 года.

О решении Байдена сообщил Белый дом.

По словам президента, ФРС играет ключевую роль в решении двух актуальных проблем: достижении максимальной занятости и удержании инфляции на низком и стабильном уровне.

"Для достижения этих целей потребуются терпение, навыки и независимость. Вот почему сегодня я выдвигаю Джерома Пауэлла на второй срок в качестве председателя Федеральной резервной системы", - пояснил Байден.

Он напомнил, что когда в прошлом году страна теряла рабочие места и на финансовых рынках царила паника, устойчивое и решительное руководство Пауэлла помогло стабилизировать рынки и вывести экономику на путь устойчивого восстановления.

Также Байден сказал, что Пауэлл сопротивлялся "беспрецедентному политическому вмешательству" со стороны Трампа, который, хотя и сам назначил его, постоянно критиковал решения ФРС по поводу учетной ставки.

Заместителем Пауэлла в совете управляющих регулятора станет член этого совета Лейл Брейнард, чье назначение не исключалось и на пост главы ФРС. Ожидается, что кандидатура Пауэлла будет легко согласована Конгрессом (в том числе и Сенатом, где у демократов нет большинства).

Пауэлл является представителем Республиканской партии, а Брейнард - Демократической.

Сохранение Пауэлла означает согласие Белого дома с политикой ФРС постепенного сворачивания стимулирующих программ. Выбор Брейнард, напротив, означал бы, что подход регулятора будет более мягким.

Как писала "Страна", Пауэлла утвердили главой Федеральной резервной системы в январе 2018 года.

Мы также сообщали, что Байден выдвинул на высшую должность по надзору за банками уроженку СССР и выпускницу Московского госуниверситета Сауле Омарову.