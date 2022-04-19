Президент США 79-детний Джо Байден сообщил бывшему американскому президенту Бараку Обаме, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, сообщила газета "Хилл" со ссылкой на свои источники.

Также источник сообщил, что Байден, несмотря на неустойчивый рейтинг одобрения, остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, который победит Дональда Трампа, который также намекал о намерениях снова баллотироваться в президенты.

"Я полагаю, что он считает себя единственным, кто может победить Трампа. Я не думаю, что в Демократической партии есть кто-то другой, кто может победить Трампа, а это самый важный фактор", - сказал источник, знакомый с подробностями разговора между Обамой и Байденом.

Напомним, еще в ноябре 2021 года в Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.

Следующие выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

20 ноября президенту США исполнилось 79 лет, соответственно, в 2024 году ему будет 82, а к концу следующей президентской каденции - 86. На данный момент Байден считается самым возрастным президентом США.

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