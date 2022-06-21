Советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии "Стране" сообщил, что не верит в "корейский", "чеченский" и какой-либо другой сценарий, который сейчас обсуждается в западных СМИ применительно к войне России против Украины.

"И корейский, и чеченский сценарии нереальны в условиях Украины. На данном этапе война тотальная: победит либо одна сторона, либо другая. Все сценарии мирных переговоров и существования после войны наступают только тогда, когда одна сторона имеет явное преимущество над второй. Пока эта ситуация не наступила, не имеет смысла выдумывать сценарии. Потому что, мы точно предложим переговоры, если мы разобьем российскую армию. А вот если нас разобьют, не факт, что нам предложат переговоры", - считает Андрусив.

По его мнению, о реализации "корейской" и "чеченской" модели войны в случае Украины говорить рано. Если подобные сценарии и реализуются, они будут выглядеть иначе, чем в Чечне и чем между Северной и Южной Кореей.

"Корейский сценарий стал возможным, потому что ни одна из сторон не видела перспектив победить вторую сторону. Сейчас в Украине не такая ситуация. Путин не считает, что он Украину не победит, и мы не считаем, что мы не победим Россию. А Чечню Путин захватил. Если он захватит Украину, у него будет гораздо больше опций, чем чеченский сценарий. Но я сегодня не вижу предпосылок к тому, что Путину удастся захватить всю Украину. В целом, любые сценарии становятся возможными на определенном этапе войны. Пока все эти сценарии просто фантастика", - подытожил Виктор Андрусив.

Напомним, в итогах 116-го дня войны "Страна" подробно анализировала новые угрозы Харькову, разговоры о "корейском сценарии" и калининградской "бомбе".

По данным The Washington Post, Украину может ожидать "корейский сценарий" с разделением на две части.

Журналисты CNN также пишут, что война в Украине достигла поворотного момента и трех сценариях развития войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.