Подавляющее большинство украинцев (93%) верят в способность нашей страны отразить нападение России. Однако несмотря на уверенность в победе, украинцы "трезво оценивают ее сроки".

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса "Рейтинга".

Социологи 18-19 июня опросили 1200 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Оказалось, что 93% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение России.

При этом 67% опрошенных украинцев считают, что до победы - полгода или более. Еще 25% респондентов верят в победу за несколько месяцев.

Лишь 6% участников опроса уверены, что победа - вопрос нескольких недель.

В "украинский блицкриг" больше верят люди старшего поколения, но даже в этой возрастной группе половина опрошенных считают, что перспектива победы - полгода-год.

На юге и востоке число верящих в победу незначительно меньше, чем в центре и на западе.

Напомним, ранее социологи выяснили, что 35% европейцев хотят мира в Украине как можно скорее, 22% выступают за "справедливость любой ценой".

Также мы писали, что украинцы из-за войны чаще всего испытывают ненависть, гордость за армию и страх.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.