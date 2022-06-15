35% европейцев хотят "мира в Украине как можно скорее", тогда как 22% хотят "справедливости любой ценой", то есть, войны до победного конца.

Об этом свидетельствуют данные свежего исследования Европейского совета по международным отношениям.

Одновременно с тем, европейцы разделились и по вопросу того, кто виноват в продолжении войны в Украине. Так, в Финляндии, Швеции, Британии, Польше, Испании, Португалии подавляющее большинство обвиняют в войне Россию.

В Румынии, Франции и Германии около 20% опрошенных склонны обвинять в конфликте Украину.

Похожим образом сложились мнения и о первопричинах войны - в Италии рекордных 27% опрошенных склонны винить Украину. Все те же 20% так считают во Франции, Румынии и Германии. В других странах таких людей 5-10%.

Ранее мы рассказывали, что, согласно опросам, украинским беженцам понравилось обустройство европейских городов, но менталитет и взаимоотношения людей предпочитают украинские.

Также "Страна" писала, что большинство украинцев испытывают в связи с войной гнев и ненависть, а также чувствуют гордость за нашу страну и ее армию.