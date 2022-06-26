Лидеры G7 обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от вторжения России.

Об этом говорится в тексте проекта заявления их саммита в Баварии, пишет Bloomberg.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказано в документе.

Лидеры G7 также рассматривают возможность использования доходов от тарифов для поддержки Украины, говорится в документе.

Ранее лидеры обсудили, как координировать действия по борьбе с растущей инфляцией и предотвращению угрозы рецессии, а также как сохранить давление на Россию.

Также, по данным CNN, лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из РФ.

Ранее был информация, что на саммите в Баварии лидеры обсудят предложение США о введении мирового потолка цен на нефть. Но пока по этой теме информации нет.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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