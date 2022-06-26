Лидеры Великобритании и Франции Борис Джонсон и Эммануэль Макрон считают, что сейчас критически важный момент для дальнейшего хода войны в Украине и есть шанс для перелома.

Такая мысль прозвучала на полях саммита G7, передает The Guardian.

Спикер Даунинг-стрит сообщил, что лидеры договорились и дальше оказывать поддержку Украине в ее сопротивлении агрессии.

"Они подчеркнули необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить ее позиции и на поле боя, и в любых будущих переговорах", - сказал представитель Лондона.

По данным журналистов, Джонсон на встрече с Макроном предостерег от согласия на урегулирование ситуации дипломатическим путем уже сейчас, поскольку это приведет лишь к "длительной нестабильности и сыграет на руку России".

Ранее Джонсон уже заявлял о недопустимости идти на переговоры с Путиным в данный момент.

Также Джонсон считает, что Путин хочет "сделать Грозный" в больших городах Украины и не воспринимает всерьез мирные переговоры.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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