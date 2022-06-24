Европейскому Союзу следует прекратить расширять санкции против России из-за войны, вместо этого работать над переговорами о перемирии.

Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан, передает Reuters.

Советник премьер-министра Венгрии заявил, что "чем больше санкции мы вводим, тем труднее нам" и "это закончится плохо для нас".

"Поэтому нужно подумать о чем-то другом - мирных переговорах, прекращении огня, дипломатии. Это решение, которое мы предлагаем", - заявил Балаш Орбан.

Ранее сообщалось, что США и страны G7 готовят новый пакет санкций против РФ.

Вместе с тем, мы писали, что несмотря на санкции, в апреле экспорт нефти из России вырос почти до довоенного уровня.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.