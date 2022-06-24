В пятницу, 24 июня, в Украине идет уже 121-й день войны с Россией. Четыре месяца назад РФ начала полномасштабное вооруженное вторжение.

В Луганской области продолжаются бои за Северодонецк, Лисичанск и выход к стратегической трассе Лисичанск-Бахмут.

В Донецкой области, как сообщает Генштаб, противник готовится к наступлению на Славянск. Продолжаются обстрелы Донецка.

Ракетные удары не прекращаются на юге Украины - Николаев и область, Одесская область.

Бомбами, в том числе фосфорными, военные РФ обстреливают приграничные Черниговскую и Сумскую области.

Читайте подробности об этом в итогах за 23 июня.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

24 июня

09:15 ЕС следует прекратить расширять санкции против России из-за войны, вместо этого работать над переговорами о перемирии, заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан, передает Reuters.

Советник премьер-министра Венгрии заявил, что "чем больше санкции мы вводим, тем труднее нам" и "это закончится плохо для нас".

"Поэтому нужно подумать о чем-то другом - мирных переговорах, прекращении огня, дипломатии. Это решение, которое мы предлагаем", - заявил он.

08:55 Прочитали детальнее статью в Politico, где говорится, что Зеленский хочет уволить Баканова из СБУ.

Издание возлагает на Баканова и его людей вину за провалы первых дней войны (например, сдачу Херсона), а также за бегство ряда высокопоставленных сотрудников спецслужбы за границу.

О намерении заменить Баканова автору статьи Кристоферу Миллеру сообщили четыре чиновника из окружения президента и один западный дипломат, курировавший ранее реформу СБУ в Украине.

По их данным, Зеленский и Баканов - в прошлом близкие друзья - сейчас практически не разговаривают, кроме как по работе. При этом в Офисе президента не хотят делать резких шагов, понимая, как будет выглядеть такого рода кадровое решение во время войны.

Основная претензия к Баканову - его управленческие навыки во время войны. На Банковой подыскивают "антикризисного менеджера" для наведения порядка в спецслужбе, пишет Politico.

Собеседники издания считают, что тень на Баканова бросает бегство ряда высокопоставленных сотрудников СБУ из страны.

"Несколько региональных руководителей СБУ вели себя очень странно. Некоторые убежали. Один парень, например, в Чернигове, сжег все здание СБУ без всякой причины: он сказал, что у него нет времени вывозить все документы", - удивляется источник журналистов на Банковой.

Также именно СБУ Офис президента винит в том, что россияне смогли быстро захватить Херсон, перейдя так и не взорванный мост через Днепр (что было возложено на ведомство Баканова, уточняет Politico).

"Кто-то должен за это ответить", - заявил источник издания, говоря о Баканове.

08:32 В Соломенском суде Киева вчера состоялось подготовительное заседание по делу российского военного Михаила Романова. Его обвиняют в убийстве жителя села Богдановка Алексея Здоровца и в изнасиловании его жены.

Правда, судят Романова заочно (в плен его не взяли, и он продолжает, если еще жив, служить в российской армии). И в закрытом режиме - без доступа прессы и общественности.

В заседании приняли участие потерпевшая - вдова Здоровца, ее адвокат и назначенный государством защитник обвиняемого.

На первом заседании прокуратура потребовала вызвать Романова в суд. Чтобы в случае неявки рассматривать дело без его присутствия. Судьи удовлетворили ходатайство и закрыли слушания.

Это уже третий российский военный, которого судят в Украине. Ранее двух военнопленных Александра Бобыкина и Александра Иванова приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы.

08:27 И еще одна важная новость от луганского губернатора Гайдая.

Он заявил, что украинские войска уже получили команду покинуть Северодонецк. По его словам, защитники города будут отходить на более укрепленные позиции.

О такой вероятности Гайдай говорил еще вчера. Но сегодня он сообщил, что такой приказ отдан.

Ранее вчера главком Валерий Залужный сообщил, что ВСУ переходят к маневренной обороне и будут вынуждены под огневым давлением россиян занимать более безопасные позиции.

08:13 В минувшие сутки противник пошел в наступление на южные окраины Лисичанска, но был отбит, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

Также он подтвердил уже звучавшую вчера информацию о потере Николаевки. Это село, от которого открывается прямой путь на трассу Бахмут-Лисичанск (на карте).

08:12 В Белгороде ночью загорелось здание военкомата, сообщают местные паблики. Возгорание произошло на первом этаже, пожар потушен.

08:11 Сводка украинского Генштаба на утро 24 июня. Основное:

1. Противник ведет наступление в районе Мирной Долины к югу от Лисичанска. Штурм Боровского южнее Северодонецка остановлен силами ВСУ.

2. Противник пытается взять под огневой контроль трассу из Бахмута в Лисичанск.

3. Продолжаются бои за Северодонецк.

4. В сводке нет ничего о происходящем вокруг Горского и Золотого, предположительно оказавшихся в окружении.

Остальная информация Генштаба касается обстрелов средствами артиллерии и авиации.

08:08 Украина вступит в ЕС не ранее 2029 года. Такое мнение высказала директор правительственного офиса координации евроинтеграции Наталья Форсюк.

"Раньше - маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", - сказала она в эфире телемарафона.

Фросюк уточнила, что переговоры о вступлении в ЕС могут стартовать в начале 2023 года.

К слову, именно на это время многие эксперты и некоторые представители украинской власти намечают перемирие и переговоры с Россией.

Напомним, вчера Украина официально стала кандидатом в члены ЕС. Что этот статус дает - читайте здесь.

08:05 В Рязанской области РФ разбился военный самолет Ил-76. По предварительным данным, у него отказал мотор, и пилот решил сажать машину на грунт. На данный момент известно о четырех погибших.

08:00 Взрывы, которые слышали ночью в Запорожье, произошли в соседнем населенном пункте.

Это был удар из ракетных систем залпового огня. Как сообщил губернатор Александр Старух, есть попадание по объекту инфраструктуры.