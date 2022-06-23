Анализируем итоги 120-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте 23 июня

Луганская область. Генштаб ВСУ сегодня подтвердил захват противником Рай-Александровки и Лоскутовки.

А позавчера ВСУ заявили о потере Тошковки, Мирной Долины и Подлесного в том же районе. То есть противник полностью перерезал связь украинской группировки в Горском и Золотом с Лисичанском.

Правда, у этого "мешка" есть узкое "горло" - между Врубовкой и Рай-Александровкой - там нет дорог и сел. И, теоретически, мелкими группами по пересеченной местности под огнем противника там еще можно выбраться.

Но там же, на входе и выходе из котла, идут бои за Волчеяровку и Новоивановку. Если их захватят, то и через "горло" выйти уже не получится. Из Новоивановки "ЛНР" уже показывают видеоролики, но захвачена ли она целиком, неизвестно.

В СМИ, однако, проходила информация, что украинские части из котла уже вывели. Об этом же заявил и советник главы МВД Виктор Андрусив. Но эта информация не подтверждается сводками Генштаба ВСУ, где пишут об атаках противника на Золотое и Горское. То есть, исходя из этого можно сделать вывод, что ВСУ там остались.

О том, что бои не прекращаются, говорят и данные со стороны противника.

Сегодня в российских телеграм-каналах молнией разнеслась весть о том, что на Луганщине силами "ЛНР" захвачены Золотое и Горское, которые до того удерживались украинскими военными.

Об этом написали десятки ресурсов со ссылкой на журналиста "Известий" Дениса Кулагу. Впрочем, как оказалось, Кулага на самом заявил, что взято не все Золотое, а только район шахты "Карбонит" на северо-западе города (со стороны Камышевахи).

В "ЛНР" же ограничились заявлением, что их силы продвигаются вглубь Золотого. Из чего следовало, что населенный пункт не захвачен. А "посол ЛНР в России" Мирошник сообщил, что Золотое и Горское "в блокаде".

Ближе к вечеру в российских телеграмм-каналах стали появляться видео из Золотого и Катериновки (поселок около Золотого), по которому передвигаются силы "ЛНР", причем звуков боев не слышно. Также было фото из Горского - именно туда, как утверждают в "ЛНР" и отходят основные силы ВСУ.

Бои продолжаются и за трассу Лисичанск-Бахмут - россияне штурмуют господствующие высоты в Берестовом, которое позволяет контролировать дорогу. В этот район перебросили новую батальонно-тактическую группу.

Британская разведка фиксирует, что с 19 июня российские силы, скорее всего, продвинулись более чем на пять километров к южным подступам Лисичанска. И предполагает, что некоторые украинские части отошли, вероятно, чтобы не попасть в окружение.

Но в целом ситуация по Луганской области выглядит для ВСУ очень тревожной. После "зачистки" котла в Золотом и Горском войска противника, которые были заняты на этом направлении, будут переброшены для окружения группы войск в Лисичанске и Северодонецке, усилив давление на трассу Лисичанск-Бахмут с целью ее окончательно перекрыть и затем продвинуться дальше вплоть до Северского Донца, чтоб перерезать все возможные коммуникации и замкнуть блокаду.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай уже предположил, что в такой ситуации украинские войска могут отступить из под Лисичанска.

Донецкая область. Генштаб сегодня сообщил, что противник готовится к наступлению на Славянск и перебросил на это направление ТОС - тяжелые огнеметные системы.

"Институт изучения войны" считает, что РФ добилась незначительных успехов, двигаясь в сторону Славянска. Основные боевые действия идут сейчас в лесах под Краснопольем (севернее Славянска, у границы Харьковской области). За Краснополье и близлежащее село Долина уже несколько недель идут тяжелые бои. Их взятие откроет российским войскам дорогу на Славянск.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в настоящее время ВСУ контролируют около 45% территорий Донецкой области. По его словам, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная.

Сегодня продолжились обстрелы Донецка, хоть они менее интенсивные, чем вчера. Под ударом - как и прежде в основном Киевский район. На этот раз попало у торгового центра "Маяк". Стороны в них по-прежнему обвиняют друг друга. В "ДНР" заявляют, что это бьет украинская артиллерия. Украинская сторона обвиняет "ДНР" и Россию, что они ведут огонь, чтоб настроить жителей против Украны и мотивировать их идти воевать.

"Гибридную" версию рассказал Арестович. Он признал, что ВСУ обстреливает Донецк и другие неподконтрольные территории, но, по его утверждению, бьют только по военным объектам. А вот по гражданским объектам, утверждает Арестович, стреляет противник для дискредитации Украины.

Отметим, что в первый период войны тезис, что "Украина обстреливает жилые квартиры собственных городов, чтоб обвинить в этом Россию, а сами российские военные бьют только по военным целям" активно распространяли и в РФ (например, по Харькову). Но постепенно тема сошла на нет, хотя и сейчас Россия уверяет, что стреляет "только по военным объектам".

Юг. По Николаевской области сегодня ударили тремя крылатыми ракетами, которые были запущены с территории Херсонской области, сообщает Оперативное командование "Юг"

От обстрела пострадал мирный житель, разрушена производственная и социальная инфраструктура.

Военная ситуация противоречивая.

Генштаб сообщил, что в Херсонской области ВСУ ждут штурма от Киселевки на Посад-Покровское - то есть, в сторону Николаева. Хотя ранее Арестович заявлял, что это как раз украинская армия наступает на Киселевку и уже даже захватила ее (что официально не подтверждают).

Также вчера вечером украинские соцсети заполнили однотипные сообщения о том, что "украинские войска зашли в Херсон и уже заняли 4 улицы". Однако это не подтверждали ни местные жители, ни военные. Все говорили, что боев в городе нет.

Сегодня "штурм Херсона" прокомментировало Минобороны. Замминистра Анна Маляр сравнила тех, кто распространяет эту информацию (в том числе и экс-нардепов) с "маленькими детьми".

"Информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной", заявила она, предложив дождаться сообщений от Генштаба.

Север. Россия не готовит наступление на севере Украины - но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ и отвлечь от других направлений. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Россия держит подразделения отдельных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Это делается для демонстрации сил и отвлечения наших сил обороны. Формирование врагом сил для ударного наступления пока не наблюдается. Оккупант не прекращает обстрелы Черниговщины и Сумщины. Только с начала месяца ГПСУ зафиксировали 320 обстрелов этих территорий", – заявил он.

Аналогичные процессы идут и у границ с Беларусью. В Гомельской области начались учения по мобилизации. Их проводят вместе с Россией. В том числе, как говорит украинский Генштаб - отрабатывают разведывательно-диверсионные действия.

Но, судя по всему, не только. Сегодня в Москве встретились министры обороны РФ и Беларуси, и Шойгу заявил о необходимости "срочно укреплять обороноспособность союзного государства".

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО", - сказал министр обороны России.

Отметим, что эта встреча проходит на фоне слухов о возможности вступлении Беларуси в войну с Украиной. А также слухов о попытке российских и белорусских войск пробить военным путем "сухопутный коридор" в Калининград.

"Химарсы" приехали

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS. Это, как уже рассказывала "Страна", аналог советской и российской системы "Смерч" (с пониженной дальностью, но, как утверждается, с повышенной точностью попадания).

"Химарсы" бьют на 70-80 километров. По сути, это самое мощное наземное боевое вооружение из всех, что Киев получил от Запада.

Напомним, США поставили Украине пока только четыре таких установки.

Также интересная деталь сегодня всплыла по поставкам американских гаубиц M777. Оказывается, их предоставляют без системы GPS - чтобы эти технологии не оказались в руках россиян, сообщают в Минобороны Украины.

Такая система позволяет объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Отметим, что тема секретных технологий уже не первый раз тормозит поставки Украине (или делает их менее значимыми). Недавно Штаты отказались поставлять Киеву продвинутые беспилотники.

Останется ли Европа без российского газа?

Важный сюжет разворачивается на газовом фронте. Россия начала сокращать подачу газа в Евросоюз и уже урезала ее практически на две трети.

После чего в Европе призвали правительства немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой. И принять меры по сохранению работы атомных электростанций, а также запустить работу угольных ТЭС (которые в последние годы чуть ли не похоронили в рамках "зеленого курса").

В России объясняют снижение поставок техническими сложностями и необходимостью ремонта оборудования, которое тормозится из-за санкции против России. В ЕС же усмотрели в действиях Москвы шантаж.

Что говорит Москва? Еще до начала российского вторжения планировался ремонт турбин "Северного потока - 1" - газопровода, по потому осуществляется доставка топлива в страны ЕС. Одна из турбин была отправлена на ремонт в Канаду. Однако там, введя санкции против Москвы, ее не вернули.

В итоге Россия приняла решение снизить экспорт через "Северный поток" с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. м. В "Газпроме" уточняли, что это произошло из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов. По данным Москвы, в результате на компрессорной станции "Портовая" осталось три работающих ГПА из четырех.

"Что касается "Северного потока - 1", то нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии (которая, в свою очередь, в том числе перепродает газ коллегам по ЕС, - Ред.)", - заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Уже на минувшей неделе власти РФ сократили поставки газа в Германию, Австрию, Словакию и Италию вдвое. Франция, Нидерланды, Дания, Финляндия, Польша, Болгария были лишены поставок из РФ полностью.

Министр экономики Германии после этого заявил, что в ФРГ не хватает газа.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не допустить заполнения хранилищ в Европе и увеличить влияние России в зимние месяцы", - заявил глава Международного энергетрического агенства Фатих Бироль.

Владимир Зеленский также назвал отключение газа "шантажом как против отдельных стран, так и против Европы в целом".

Сегодня Financial Times опубликовал материал, в котором указывается, что правительство Германии опасается, что Россия использует техобслуживанием газопровода "Северный поток - 1″, чтобы полностью перекрыть подачу газа, что повысит риск зимнего энергетического кризиса.

"Ситуация с поставками достаточно напряженная, даже без отключения Северного потока-1", - сообщил неназванный немецкий чиновник изданию.

Карстен Ролле из немецкой бизнес-конфедерации BDI заявил, что ранее во время ремонта дефицит восполнялся отправкой газа через Украину или Польшу. "Но есть опасения, что в этом году они этого не сделают. Они уже сократили потоки через "Северный поток-1" на 60 процентов и не компенсировали это увеличением потоков через другие трубопроводы", - заявил Ролле.

На фоне ограничения Россией поставок газа в ЕС его цена на европейских биржах уже выше 1500 долларов за тысячу кубометров.

Газовый сюжет говорит о важном повороте российской политики. У ситуации есть два основных измерения.

Первое - создать ответные проблемы экономике ЕС, которая активно пытается создать их России, вводя санкции.

ЕС после начала войны активно бросился запасать газ на зиму, пока цены сейчас ниже, чем они будут в холода. Но Россия, видимо, намерена сорвать этот план и усилить дефицит газа к отопительному сезону в Европе. Что уже толкает цены вверх и бьет по экономике всех зависимых от газа стран.

В первую очередь - по Германии (флагмане европейской экономики). В итоге ближе к зиме Европа вынуждена будет покупать газ втридорога или вообще остаться без него. Или же договариваться с Россией по широкому кругу вопросов. Например, снимать санкции либо что-то решать по Украине.

Второе измерение - если РФ перестанет поставлять газ в Европу (как некоторые эксперты уже прогнозируют) - это будет тяжелейшим ударом, после которой могут не выжить целые отрасли европейской (и, особенно, немецкой) экономики. А значит Россия действует в логике войны, когда ущерб, нанесенный противнику важнее, чем экономическая выгода от сотрудничества с ним. Если РФ действительно воспринимает ЕС как своего врага (например, как промышленно-тыловую базу Украины, которая обеспечивает ее финансирование, поставки оружия, топлива и всего остального, что необходимо для войны), то отключение газа будет вполне ожидаемый ходом, чтоб нанести по этой "базе" сильнейший удар. Отдельные отрасли, которые особенно пострадают от прекращения поставок (например, химическая промышленность, металлургия) критически важны и для ВПК.

Кроме того, есть и чисто финансовый аспект.

Учитывая санкции, зарабатывать европейскую валюту, продавая газ, у Москвы все меньше резонов. За евро (как и за доллар) Россия скорее всего мало что сможет в мире покупать.

В этом смысле россиянам более логично переориентироваться на азиатские рынки, торгуя в их валютах. Чтобы потом оттуда получать критический импорт.

Понятно, что быстро этого сделать не получится. Кроме того, западные валюты все еще имеют вес в расчетах между РФ и другими странами. Но такой курс уже официально озвучивают российские власти.

А потому прогнозы о "газовом ударе", который может нанести РФ по Европе не такие уж и фантастические.

Хотя, вероятно, угрозой его нанесения Москва таким образом пытается повлиять на изменение позиции Европы по украинскому вопросу и по санкциям. Но если эта позиция не поменяется, удар может быть нанесен. Причем уже в ближайшее время.