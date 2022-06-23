Украина получила от Запада гаубицы без GPS, чтобы технологии не заполучил противник - СМИ
Украина получила от Запада гаубицы M777 без системы GPS, чтобы эти технологии не оказались в руках противника.
Об этом пишет "Лига" со ссылкой на источник в Минобороны.
Эта система позволяет объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.
"Если люди не хотят терять свои технологии, то ты их не заставишь поставлять вооружение со всеми технологиями", - сообщил источник.
Напомним, ранее Резников показал немецкие гаубицы, которые уже работают на фронте.
Также сообщалось, что Канада передаст Украине 10 заменяемых стволов для американских гаубиц М777.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.