Немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами уже находятся на фронте, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он добавил, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который есть у ВСУ: M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar и Ph 2000.

Скриншот: Facebook/Резніков Олексій

Ранее мы рассказывали, что за время войны США поставили Украине военную помощь на 5,6 млрд евро. Туда входят 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов и 20 вертолетов Ми-17.

Также "Страна" писала, что Запад поставляет Украине оружие медленнее, чем Украине того бы хотелось. В западных СМИ рассказали, что это связано с несколькими причинами, среди которых нежелание западных стран истощать свои арсеналы и накалять ситуацию.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.