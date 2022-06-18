В Пентагоне подвели итоги военной помощи Украине. Иллюстративное фото

Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Отмечается, что общая ее сумма - примерно 5,6 миллиардов долларов.

Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:

  • более 1400 зенитных комплексов Stinger;
  • более 6500 противотанковых систем Javelin;
  • более 20 000 других противотанковых систем;
  • более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники;
  • высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • "сотни" бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • более 7000 единиц стрелкового оружия;
  • более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
  • 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • беспилотные воздушные системы Puma;
  • беспилотные корабли береговой обороны;
  • 22 контрартиллерийских радара; 4 противоминометных радара; 4 радара воздушного наблюдения;
  • 2 системы береговой обороны "Гарпун";
  • противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
  • тактические защищенные системы связи;
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;
  • коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
  • медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
  • электронное оборудование для подавления помех;
  • полевое оборудование и запасные части;
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что поставки Украине вооружения из Соединенных Штатов по процедуре ленд-лиза еще не начинались и могут стартовать через несколько месяцев. На уточняющий вопрос, когда ожидаются поставки оружия по ленд-лизу, он ответил: "это может быть июль-август, может быть, сентябрь".

Тем временем война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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