Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Отмечается, что общая ее сумма - примерно 5,6 миллиардов долларов.

Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:

более 1400 зенитных комплексов Stinger;

более 6500 противотанковых систем Javelin;

более 20 000 других противотанковых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;

108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники;

высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;

20 вертолетов Ми-17;

"сотни" бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;

200 бронетранспортеров M113;

более 7000 единиц стрелкового оружия;

более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;

75 000 комплектов бронежилетов и касок;

121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерным наведением;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные корабли береговой обороны;

22 контрартиллерийских радара; 4 противоминометных радара; 4 радара воздушного наблюдения;

2 системы береговой обороны "Гарпун";

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;

тактические защищенные системы связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

электронное оборудование для подавления помех;

полевое оборудование и запасные части;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что поставки Украине вооружения из Соединенных Штатов по процедуре ленд-лиза еще не начинались и могут стартовать через несколько месяцев. На уточняющий вопрос, когда ожидаются поставки оружия по ленд-лизу, он ответил: "это может быть июль-август, может быть, сентябрь".

Тем временем война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

"Страна" следит з происходящим 18 июня в обновляемом материале.

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