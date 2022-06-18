Пентагон перечислил, что вошло в военную помощь Украине на сумму более 5 миллиардов долларов
Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Отмечается, что общая ее сумма - примерно 5,6 миллиардов долларов.
Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:
- более 1400 зенитных комплексов Stinger;
- более 6500 противотанковых систем Javelin;
- более 20 000 других противотанковых систем;
- более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
- 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники;
- высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;
- 20 вертолетов Ми-17;
- "сотни" бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;
- 200 бронетранспортеров M113;
- более 7000 единиц стрелкового оружия;
- более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- 75 000 комплектов бронежилетов и касок;
- 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- беспилотные корабли береговой обороны;
- 22 контрартиллерийских радара; 4 противоминометных радара; 4 радара воздушного наблюдения;
- 2 системы береговой обороны "Гарпун";
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;
- тактические защищенные системы связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
- электронное оборудование для подавления помех;
- полевое оборудование и запасные части;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что поставки Украине вооружения из Соединенных Штатов по процедуре ленд-лиза еще не начинались и могут стартовать через несколько месяцев. На уточняющий вопрос, когда ожидаются поставки оружия по ленд-лизу, он ответил: "это может быть июль-август, может быть, сентябрь".
Тем временем война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.
Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.
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