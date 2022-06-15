Российское минобороны заявляет, что в Золочеве Львовской области ракетами "Калибр" 14 июня был уничтожен склад боеприпасов для гаубиц M777, передают российские СМИ.

Украинская сторона удара не подтверждала, но сообщала, что ПВО сбила одну ракету, обломки которой упали на кирпичный завод.

Также россияне подтвердили обстрелы Доброполья и Покровска, где, как утверждается, они били по железной дороге.

Кроме того, по сообщениям минобороны РФ, удары наносились и по аэродрому "Вознесенск" в Николаевской области. Ранее сегодня мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о трех ракетных ударах по Вознесенскому району, но, по его данным, их перехватила украинская ПВО.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.