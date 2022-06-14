Силы противовоздушной обороны Украине днем во вторник, 14 июня, сбили несколько российских ракет, выпущенных по разным регионам страны.

Об этом сообщают представители Хмельницкой, Львовской, Тернопольской областных военных администраций.

Одну из ракет сбили над Золочевым на Львовщине. Она упала на кирпичный завод, в следствие чего есть пострадавшие.

Фото: Telegram/Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА)

Сейчас известно о четырех пострадавших, среди них один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и средней тяжести, сообщил губернатор областной военной администрации Максим Козицкий. Он сообщил, что запускали ракету с юго-восточного направления.

Скриншот: Telegram/Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА)

Также губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалей сообщает о том, что во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

"Обломки упали в поле, повреждений построек нет. В настоящее время производится поиск места падения/обломков сбитой ракеты. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - сообщил Гамалий.

Скриншот: Telegram/Сергій Гамалій/Хмельницька ОДА (ОВА)

Над Тернопольской областью, как сообщает губернатор Владимир Труш, украинские силы ПВО также сбили несколько российских ракет. Специалисты выехали на место, предварительно, пострадавших нет.

Скриншот: Telegram/Володимир Труш/ Тернопільська ОДА (ОВА)

Также в социальных сетях сообщают о сбитой украинской ПВО ракеты на границе Киевской и Черниговской областей, но пока что подтверждения от губернаторов нет.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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