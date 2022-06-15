В ночь с 14 на 15 июня американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы продолжают борьбу за контроль над промышленным предприятием "Азот" и разрушили все мосты между Северодонецком и Лисичанском, чтобы изолировать оставшихся в городе украинских защитников от критически важных путей сообщения.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

По данным Института, российские войска продолжают подготовку к наступательным действиям юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в направлении Славянска.

Также российские войска продолжают наступательные операции восточнее Бахмута в районе трассы Т1302, чтобы перерезать украинские коммуникации с Северодонецком-Лисичанском.

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции по оттеснению украинских войск от линии фронта к северо-востоку от Харькова.

Институт пишет, что украинские контратаки вынудили российские войска на юге занять и укрепить оборонительные позиции.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.