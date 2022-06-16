Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на 9 млн канадских долларов.

Об этом заявила министр обороны Анита Ананд, сообщается на сайте ведомства.

Она заявила, что Украине предоставят 10 заменяемых стволов, предназначенных для гаубиц М777, которые ранее передали западные партнеры - для поддержания дальности и точности.

Ранее Канада закупила для Украины 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра НАТО для гаубиц M777.

Несмотря на все поставки в Офисе президента Украины недовольны обещанными поставками оружия и говорят, что это "отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению".

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.