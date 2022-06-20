Без дополнительных мер Европа не сможет заполнить газохранилища для подготовки к зиме. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, член партии "Зеленых".

Его слова приводит издание Financial Post.

"Мы рискуем, что в конце года к зимнему сезону хранилища не будут заполнены. И тогда нас можно будет шантажировать на политическом уровне", - сказал чиновник.

В связи с этими опасениями Нидерланды сняли все ограничения на производство электроэнергии на угольных электростанциях. А Германия, которая также столкнулась с сокращением российских поставок, объявила о своем последнем плане по увеличению объемов хранения газа и заявила, что может перезапустить угольные электростанции, от которых она стремилась постепенно отказаться.

Как писала "Страна", правительство Германии ищет дальнейшие пути экономии газа к зимнему периоду и заполнения подземных газохранилищ и предполагает это сделать в том числе за счет более активного использования угольных электростанций. В докладе Минэкономики страны говорится, что законопроект о более активном использовании угольных электростанций планируется принять 8 июля.

А в Венгрии сегодня заявили, что эмбарго на российский газ означал бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно. Венгрия обещала резко заявить о своей позиции, если предлагаемые санкции будут противоречить интересам венгров.