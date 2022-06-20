Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не верит объяснениям Москвы относительно причин сокращения поставок газа в Европу.

По мнению Шольца, заявления России о том, что поставки газа сократились вследсвтие отсутствия запасных частей из-за санкций, "неправдоподобны".

Ранее компания Siemens сообщила, что не может доставить газовую турбину для "Северного потока" из Канады после ремонта из-за санкций против РФ. Оборудование для закачки газа обслуживается каждые несколько лет и только на специальном заводе в канадском Монреале.

"На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над жизнеспособным решением", - сообщили в пресс-службе Siemens.

Напомним, накануне "Газпром" объявил о резком сокращении поставок газа в Евросоюз по своему основному трубопроводу "Северный поток - 1", из-за чего газ в Европе уже продается дороже 1500 долларов за тысячу кубометров. Германия называет действия РФ "политически мотивированными". Обвинение выдвинул федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек (из партии Зеленых). Хабек считает, что объявленное сокращение было "политическим решением".