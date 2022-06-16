Немецкая компания Siemens подтвердила, что не может доставить газовую турбину для "Северного потока" из Канады после ремонта из-за санкций против РФ, пишет Berliner Zeitung.

Оборудование для закачки газа обслуживается каждые несколько лет и только на специальном заводе в канадском Монреале.

"На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над жизнеспособным решением", - сообщили в пресс-службе Siemens.

В России уже заявили, что проблемы с турбинами могут привести к полной остановке "Северного потока" и считают, что это будет "катастрофой" для Германии.

Напомним, накануне "Газпром" объявил о резком сокращении поставок газа в Евросоюз по своему основному трубопроводу "Северный поток-1", из-за чего газ в Европе уже продается дороже 1300 долларов за тысячу кубометров. Германия называет действия РФ "политически мотивированными".

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