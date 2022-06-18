Кабинет министров Украины передал в собственность компании "Нафтогаз" шесть ТЭЦ и выставил обязательство продавать газ по фиксированной цене.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На заседании правительства утвердили документ, определяющий, что к началу отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах. Это гарантии того, что страна будет с теплом, и мы сможем спокойно пройти следующую зиму. Сейчас в наших ПХГ уже более 10 млрд кубов, и этот объем постоянно растет", - говорится в сообщении премьера.

По словам Шмыгаля, во время заседания Кабинета Министров утвердили постановление, согласно которому "Нафтогаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене. Большинство этих операторов сейчас перешли в собственность государства.

Кроме того, для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии правительство также поручило передать шесть ТЭЦ в собственность "Нафтогаза". Это позволит более эффективно тратить ресурсы и управлять этими предприятиями, а также подготовить их к зиме.

На заседании правительство предложило СНБО ввести санкции против российской компании "Роснефтегаз", а также аффилированных с ней предприятий, в том числе компании "Татойл". Санкции предусматривают блокировку активов и предотвращают выведение капитала из Украины.

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