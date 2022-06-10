Компания "Нафтогаз" уволила советника председателя правления Олега Диденко после информации о покупке им Bentley. "Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников", - говорится в сообщении.

Отметим, что Олег Диденко - советник главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. По данным нардепа Алексея Кучеренко, Диденко в разгар войны купил новый "Бентли" за 0,5 млн долларов.

В конце июля прошлого года купил "Мерседес" "кубик" за 300 тыс. долларов, оформив на свою мать.

"Сейчас в связи с "особым статусом" Юрия Юрьевича в государстве решил уже и не стесняться. Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело, сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?!" – спрашивает Кучеренко. Руководители "Нафтогаза" не стесняются тратить государственные деньги на собственные нужды и требовать увеличения ассигнований", - написал в фейсбуке Кучеренко.

Информацию о покупке "Бентли" Диденко подтвердил также бизнесмен Сеяр Куршутов.

"Подтверждаю информацию Алексей Кучеренко о покупке топ менеджером государственного "Нефтегаза" Олегом Диденко автомобиля Bentley Bentayga V8. Сообщу некоторые подробности. Нулевой растаможкой не воспользовались.

Автомобиль 2021 года выпуска. Фиолетовый. Завезён в Украину 28.12.21 Николаевской компанией "Техноторг Дон". Стоимость 302 тысячи евро. Номера ВЕ1111ЕМ.

Куплен Диденко и поставлен на учёт 27 мая 2022 года, КА0008IT. Цена - 5,2 млн грн.

Тем временем Украина начала переговоры о закупке американского газа для обеспечения отопительного сезона. По данным главы "Нафтогаза" Витренко, газовые контракты с Россией прекращены в 2015 году, но на европейском рынке также значительный объем топлива происходит из РФ.

"Поскольку мы выступаем за полное эмбарго на российский газ, то считаем, что СПГ из США является лучшей альтернативой", - сказал Витренко.

Ранее мы писали, что Украина может полностью отказаться от импорта газа за счет развития собственной добычи и производства биогаза в течение 10 лет. Также "Страна" рассказывала, что Кабмин зафиксировал цену на газ для ТЭЦ. Она установлена на уровне 7400 гривен за тысячу кубометров.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.